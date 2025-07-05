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Валерий Карпин назвал главную проблему «Динамо» по итогам двух матчей Братского кубка

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился поделился мнением об атаке и обороне матча 2-го тура BetBoom Братского кубка с белградским «Партизаном» (3:1).

Источник: Чемпионат.com

— Что в атаке сегодня было хорошо, что не очень?

— Всё было хорошо, кроме реализации. В матче с ОФК могли шесть или семь забивать, сегодня вместо трёх могли ещё три-четыре забивать, это порадовало. В обороне, за исключением гола — это не момент, мы сами его создали. Один момент создал соперник в конце первого тайма после аута. Они бросали аут, мы долго разбирались, выдыхали, пока мяч ушёл за поле и пропустили быструю атаку. Больше моментов я не помню«, — сказал Карпин в эфире “Матч ТВ”.

Напомним, ранее «Динамо» разгромило команду ОФК из Белграда в 1-м туре турнира — 4:0.