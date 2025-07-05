Владислав Радимов высказался о перспективах Ивана Сергеева в московском «Динамо»

«Тюкавин восстановится, если я не путаю, в сентябре‑октябре. Пока он наберёт форму — первая часть чемпионата уже закончится. Сергеев будет необходим, чтобы играть в статусе первого нападающего. А дальше уже будут решать. Могут и схему поменять. У Сергеева паспорт российский есть, возраст есть, психология победителя есть. Парень потрясающий. Игрок сборной. О чём мы говорим», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».