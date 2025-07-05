Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.69
П2
3.25
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.80
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Владислав Радимов высказался о перспективах Ивана Сергеева в московском «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы нападающего Ивана Сергеева заиграть в московском «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

«Тюкавин восстановится, если я не путаю, в сентябре‑октябре. Пока он наберёт форму — первая часть чемпионата уже закончится. Сергеев будет необходим, чтобы играть в статусе первого нападающего. А дальше уже будут решать. Могут и схему поменять. У Сергеева паспорт российский есть, возраст есть, психология победителя есть. Парень потрясающий. Игрок сборной. О чём мы говорим», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

4 июля было официально объявлено о переходе 30-летнего нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в московское «Динамо», соглашение с форвардом подписано по схеме «3+1». Ранее, в марте 2025 года, тяжёлую травму получил основной нападающий бело-голубых 23-летний Константин Тюкавин, его возвращение в строй ожидается осенью 2025 года.