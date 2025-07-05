Первый летний трансфер ЦСКА готов! За Алвесом следила даже «Барселона»

«Я всегда был поклонником Иньесты, хотя он и не действовал на позиции “десятки”, — признавался Алвес. — Его гений феноменален. Я подражал ему. А теперь — играю с Оскаром. То, что он показал за такое короткое время в “Сан-Паулу”, впечатляет. Ещё помню, как я тренировался с Хамесом Родригесом, когда привлекался к работе с первой командой. Был просто без ума от того, что он делал».