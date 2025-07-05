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Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за драку

Футболист Федор Смолов принес извинения посетителям «Кофемании» за драку.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чемпион России по футболу Федор Смолов принес извинения посетителям «Кофемании» за драку.

В субботу в соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Сам инцидент произошел утром 28 мая.

В полной версии видеозаписи заметно, как Смолов после удара второго посетителя ушел в противоположную от эпизода сторону ресторана и принес извинения сидевшим там посетителям. После этого Смолов в компании друзей покинул заведение.

Ранее в «Кофемании» на Большой Никитской улице произошла потасовка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ударивших стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получивших реальный срок.

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо него, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», также в Испании играл за «Сельту».