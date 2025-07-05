Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за драку

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо него, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», также в Испании играл за «Сельту».