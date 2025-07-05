Тренер «Партизана»: «Любого игрока “Динамо” я бы забрал в Белград»

«Партизан» сейчас находится в сложной ситуации, есть определенные перемены. Нам пришлось омолодить команду. Даже мы сами не можем сказать, какого мы уровня. Эти игры помогли нам узнать это. Так что теперь у нас более понятная картина, что нам делать в будущем. Из состава соперника я бы любого игрока забрал в Белград. Любой помог бы нам. Несмотря на то, что сложно сравнивать команды из разных чемпионатов, «Динамо», наверное, находится на уровне «Црвены Звезды», — цитирует Благоевича «Советский спорт».