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Тренер «Партизана»: «Любого игрока “Динамо” я бы забрал в Белград»

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич после поражения от московского «Динамо» (1:3) в рамках Братского кубка оценил уровень российской команды.

Источник: Getty Images

По голу в ворота сербской команды забили Денис Макаров, Даниил Фомин и 16-летний Владислав Степанов.

«Партизан» сейчас находится в сложной ситуации, есть определенные перемены. Нам пришлось омолодить команду. Даже мы сами не можем сказать, какого мы уровня. Эти игры помогли нам узнать это. Так что теперь у нас более понятная картина, что нам делать в будущем. Из состава соперника я бы любого игрока забрал в Белград. Любой помог бы нам. Несмотря на то, что сложно сравнивать команды из разных чемпионатов, «Динамо», наверное, находится на уровне «Црвены Звезды», — цитирует Благоевича «Советский спорт».