Источник: последним требованием вымогателей к Смолову было выплатить 20 млн рублей

«Там у них произошел конфликт с другими посетителями: мужчинам не понравилось, что компания футболиста, по их мнению, вела себя слишком шумно. Когда Смолов подошел извиниться, его начали оскорблять, после чего началась драка», — такую версию событий публикует Sport Baza.