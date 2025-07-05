Источник: последним требованием вымогателей к Смолову было выплатить 20 млн рублей

В середине июня знакомым Смолова стали присылать это видео с просьбой передать его экс-игроку сборной России, сопровождая угрозами публикации ролика в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем сумма выросла до 3 млн. Позже вымогатели увеличили сумму до 20 млн.
«На этом этапе Федор понял, что любые переговоры бессмысленны», — пишет издание.
Конфликт произошел рано утром 28 мая. В эту ночь Смолов с друзьями отмечал чемпионство «Краснодара», а утром они пришли в «Кофеманию» Большой Никитской улице в Москве.
«Там у них произошел конфликт с другими посетителями: мужчинам не понравилось, что компания футболиста, по их мнению, вела себя слишком шумно. Когда Смолов подошел извиниться, его начали оскорблять, после чего началась драка», — такую версию событий публикует Sport Baza.
По предварительным данным, мужчины не получили серьезных травм. Они написали заявление в полицию, но правоохранительные органы вынесли отказной материал. После этого видео с камер заведения было выложено в сеть.
Смолов рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства.