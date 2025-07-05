Иван Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Динамо»

«Дорогие болельщики Самары!



“Крылья Советов” — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане.



Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки!



Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол. Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнёров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого.



Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне “Крыльев Советов”. Поддерживайте и дальше команду, а “Крылья” и Самара навсегда останутся в моём сердце», — приводит слова Сергеева пресс-служба самарского клуба в телеграм-канале.