Адвокат Добровинский: если «Торпедо» сотрут в порошок, я выиграю дело в CAS

«Я читал о таком сценарии: мол, пусть “Торпедо” опустится в ФНЛ и тогда мы всё простим и забудем. Но непонятно, что прощать и забывать. Это станет ударом по ребятам, потому что косвенно будет доказывать, что они в чём-то виноваты. А они не хотят быть ни косвенно, ни каким-либо другим образом виноватыми. С другой стороны, прошёл слух: если они пойдут жаловаться в Лозанну, их вообще в порошок сотрут и переведут в любители. Если так стоит вопрос, это чистый шантаж и идти на него нельзя. Я абсолютно уверен, что выиграю дело в CAS, если “Торпедо” бездоказательно сотрут в порошок. А если я выиграю в Лозанне, непонятно, что будет с руководством РПЛ из-за их неправомерного решения», — заявил Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.