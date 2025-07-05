Мужчины, которых избил Смолов в «Кофемании», не имеют претензий к футболисту

Как сообщает телеграм-канал 112, предприниматели Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов отдыхали в заведении на Большой Никитской улице в Москве, куда пришел экс-футболиста «Краснодара» с друзьями рано утром 28 мая. По словам Попелухи, Смолов подошел к ним и сказал, что закроет за них счет. Мужчины отказались и завязался конфликт.