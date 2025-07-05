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Мужчины, которых избил Смолов в «Кофемании», не имеют претензий к футболисту

Стали известны подробности конфликта с участием бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, который ударил двоих мужчин в «Кофемании».

Источник: vk.com/fckrasnodar

Как сообщает телеграм-канал 112, предприниматели Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов отдыхали в заведении на Большой Никитской улице в Москве, куда пришел экс-футболиста «Краснодара» с друзьями рано утром 28 мая. По словам Попелухи, Смолов подошел к ним и сказал, что закроет за них счет. Мужчины отказались и завязался конфликт.

Чемпион России сначала ударил Кузьминова, а потом набросился на Попелуху. Владимир зафиксировал побои в больнице тем же днем. Однако сейчас у мужчин нет претензий к Смолову.

Как рассказал Попелуха, инцидент исчерпан, однако никакой компенсации Смолов не выплатил, а извинения пострадавшему принес только через адвоката.

Вероятнее всего, деньги с футболиста пытался вымогать тот, у кого было видео с камер в заведении.