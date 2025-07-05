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Из-за чего Смолов избил двух людей в Москве: кто они такие и что грозит футболисту

Подробности скандальной драки!

Источник: Sport24

В это сложно поверить, но в легендарном кафе «Кофемания» на Никитской в Москве опять случилась драка с участием звездного российского футболиста. На этот раз в центре скандала оказался Федор Смолов.

В отличие, от Кокорина и Мамаева, устроивших знаменитую потасовку в 2018 году, Федор не стал пользоваться стульями — бывший форвард «Краснодара» пошел в рукопашную.

Судя по видео с камер наблюдения, опубликованном в Сети, инцидент случился еще 28 мая в 7:30 утра. На кадрах видно, как Смолов сначала разговаривает с двумя неизвестными мужчинами, а затем набрасывается на них с кулаками. Первому удалось увернуться от удара, а второму форвард угодил кулаком прямо в челюсть.

Почему Смолов устроил драку в «Кофемании»

Точно до сих пор неизвестно. «По одной из версий, футболиста спровоцировали», — написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Baza пишет, что мужчинам не понравилось, дескать компания футболиста, по их мнению, вела себя слишком шумно. Когда Смолов подошел извиниться, его начали оскорблять, после чего началась драка.

По данным 112, у Смолова возник конфликт с московскими предпринимателями — Андреем Попелухой и Владимиром Кузьминовым. Как утверждает Попелуха, Смолов подошел к ним и сказал, что закроет за них счет. Мужчины отказались и завязался конфликт. Спортсмен сначала ударил Кузьминова, а потом набросился и на Попелуху. Владимир зафиксировал побои в больнице тем же днем.

Смолова шантажировали: требовали сначала 1 млн, а затем 20 млн

Вскоре после случившегося Смолова начали шантажировать этим скандальным видео. Сразу несколько источников пишут о том, что у футболиста вымогали деньги за непубликацию ролика с его участием.

«Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», — писал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным «Mash на спорте», сначала от футболиста требовали миллион рублей, на что он вроде бы согласился. Но затем вымогатели увеличили сумму до 3 млн. Как пишет Sport Baza, позже сумма увеличилась уже до 20 млн рублей. На этом этапе Смолов понял, что любые переговоры бессмысленны и пошел в отказ.

В итоге злоумышленники разослали видео по разным пабликам. Как ни странно, первым его опубликовали в ТГ-канале «Трансферы ЦСКА».

Что грозит Смолову за драку

Судя по всему, повторения судьбы Кокорина и Мамаева Смолову удастся избежать. Мужчинам, с которыми подрался бывший нападающий сборной России, 4 июля было отказано в заведении уголовного дела, сообщает «СЭ». МВД не стало возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления — никто из них получил травм или побоев.

«Сейчас уже им может грозить уголовное дело за вымогательство», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

По данным 112, сейчас у избитых мужчин нет претензий к Смолову. Как утверждает один из них, инцидент исчерпан.

Тем не менее никакой компенсации Федор не выплатил, а извинения пострадавшему принес только через адвоката.

Что говорит Смолов о драке

В «Кофемании» отказались давать комментарии об инциденте корреспонденту Sport24, прибывшему по адресу заведения. Смолов тоже пока отмалчивается.

Однако интересно, что еще в 2019 году Федор в интервью Ксении Собчак утверждал: «Если бы я находился с Мамаевым и Кокориным, то ничего бы не произошло». На деле же все оказалось совсем иначе.

***

О том, как дальше будет складываться карьера 35-летнего Смолова, пока не известно. Сам Федор в мае утверждал, что собирается продолжать играть.