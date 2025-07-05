Из-за чего Смолов избил двух людей в Москве: кто они такие и что грозит футболисту

По данным 112, у Смолова возник конфликт с московскими предпринимателями — Андреем Попелухой и Владимиром Кузьминовым. Как утверждает Попелуха, Смолов подошел к ним и сказал, что закроет за них счет. Мужчины отказались и завязался конфликт. Спортсмен сначала ударил Кузьминова, а потом набросился и на Попелуху. Владимир зафиксировал побои в больнице тем же днем.