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«Чудак на сборы не приезжал, а сейчас капитан — удивительно». Лунев — про Бителло

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал факт того, что капитанскую повязку в последних матчах команды носил бразильский полузащитник Бителло.

Источник: Соцсети

Напомним, именно он выводил команду с повязкой в игре против 2DROTS, а также принял на себя капитанские обязанности в пятничном матче с «Партизаном» (3:1) после замены Даниила Фомина.

«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас сегодня был на поле (матч состоялся накануне. Прим. Sport24)? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Отметим, что зимой 2024 года Бителло не прибыл на сборы московского клуба. По информации бразильских СМИ, причиной стало его желание продолжить карьеру на родине — в частности, сообщалось о переговорах с «Ботафого», давно следящим за полузащитником.