«Чудак на сборы не приезжал, а сейчас капитан — удивительно». Лунев — про Бителло

Напомним, именно он выводил команду с повязкой в игре против 2DROTS, а также принял на себя капитанские обязанности в пятничном матче с «Партизаном» (3:1) после замены Даниила Фомина.
«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас сегодня был на поле (матч состоялся накануне. Прим. Sport24)? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».
Отметим, что зимой 2024 года Бителло не прибыл на сборы московского клуба. По информации бразильских СМИ, причиной стало его желание продолжить карьеру на родине — в частности, сообщалось о переговорах с «Ботафого», давно следящим за полузащитником.