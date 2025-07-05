«Чудак на сборы не приезжал, а сейчас капитан — удивительно». Лунев — про Бителло

«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей… Кто у нас сегодня был на поле (матч состоялся накануне. Прим. Sport24)? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».