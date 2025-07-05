Участник конфликта со Смоловым: «Все мы выросли в 90-х. Побуянили, он извинился, все хорошо»

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в «Кофемании» на Никитской в Москве 28 мая.
Стала известна причина драки Смолова с посетителями кафе.
«Лично у меня никакого конфликта нет. Произошло недопонимание, которое повлекло последствия. Смолов подходил, предлагал закрыть счет — я отказался. На этом фоне начался конфликт и два удара моему коллеге. Только через время узнал, что это был Смолов. Пьяный ли был? Не могу судить, для этого должна быть экспертиза. Но понятно, что в “Кофемании” утром продолжают после вечеринок. Лично я не писал заявление, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов. СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: “Федь, у меня претензий нет”. Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети. Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал — но для нашего коллектива 2−3 миллиона небольшая сумма. Не те деньги, ради которых стоит подставляться. Побуянили, он извинился — все хорошо. У потерпевшего тоже конфликта нет. Извинитесь, вылечите человека, компенсируйте — денег никто не просит», — сказал Попелуха «СЭ».
Попелуха также отметил, что Смолов пытался выйти на связь с участниками конфликта.
«Федор извинился не сразу, а через адвокатов. Он звонил коллегам, пытался выйти с нами на связь. Но у нас есть юристы, они этим занимаются. Моральная компенсация? Пока не оплачивалась, был разговор об этом через адвоката», — добавил Попелуха.
Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». Той самой, где отличились Кокорин и Мамаев.
Как сообщают различные источники, все это время Смолова шантажировали и требовали деньги, чтобы драка осталась в тайне. По данным Baza, сначала футболист пошел на сделку — согласился выплатить миллион рублей. Однако позднее вымогатели подняли цену до трех миллионов, Федор отказался, и видео утекло в интернет.
По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.