Участник конфликта со Смоловым: «Все мы выросли в 90-х. Побуянили, он извинился, все хорошо»

«Лично у меня никакого конфликта нет. Произошло недопонимание, которое повлекло последствия. Смолов подходил, предлагал закрыть счет — я отказался. На этом фоне начался конфликт и два удара моему коллеге. Только через время узнал, что это был Смолов. Пьяный ли был? Не могу судить, для этого должна быть экспертиза. Но понятно, что в “Кофемании” утром продолжают после вечеринок. Лично я не писал заявление, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов. СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: “Федь, у меня претензий нет”. Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети. Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал — но для нашего коллектива 2−3 миллиона небольшая сумма. Не те деньги, ради которых стоит подставляться. Побуянили, он извинился — все хорошо. У потерпевшего тоже конфликта нет. Извинитесь, вылечите человека, компенсируйте — денег никто не просит», — сказал Попелуха «СЭ».