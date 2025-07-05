«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Анголы

Полузащитник Мануэль Келиано перешел из португальской «Эштрела Амадора» в «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.
22-летний футболист заключил с новым клубом контракт сроком на четыре года.
В «Эштреле» Келиано играл с 2023 года, в прошлом сезоне провел 39 матчей и отметился одной голевой передачей.
На счету Келиано, выступающего на позиции опорного полузащитника, 16 матчей и два гола в составе сборной Анголы.
«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.