«Динамо» и «Зенит» зарубились в соцсетях из-за Сергеева. Москвичи шутят про столетие, петербуржцы — про дно

4 июля стало известно о переходе нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо». Московский клуб объявил о трансфере прямо по ходу товарищеского матча с «Партизаном» (3:1), представив 30-летнего новичка на трибуне. Параллельно бело-голубые опубликовали видеопрезентацию в социальных сетях — получилось весело.
Крепостное право и село в Тушине
Не секрет, что «Зенит» пытался перехватить Сергеева у «Динамо». Бело-голубые не забыли — и наполнили презентацию шутками и отсылками к клубу из Санкт-Петербурга.
В видео Сергеева представили как крепостного из Самарской губернии в XIX веке. По сюжету император Александр II удивляется, почему «Иван, сын Сергеева» не может приехать в Петровский парк, на что помощник отвечает: «Ему Зимний не разрешает. Говорит, давай ему жалованье заплатим — только в Москву не езжай», — жирнейший намек на «Зенит».
Дальше — больше. Император интересуется: «Это что за порядки такие? От Александра Первого остались?» На это помощник отвечает: «Да уже не Первого». Получилась комбо-шутка в адрес председателя правления «Зенита» Александра Медведева и самого клуба из Петербурга, впервые за семь лет упустившего чемпионский титул.
Перенесенный юбилей «Зенита» тоже не остался без внимания. Когда динамовский Александр II сказал, что «он уже сто раз повелевал отменить крепостное право», помощник ответил ему: «Мы подумали, что тот был 100-й, но как бы не 100-й, а 99-й. Ведь это математика».
Не обошлось без подколов в адрес «Спартака». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что красно-белые предлагали Сергееву зарплату в 1,5 миллиона евро за сезон («Динамо» — 1,2), но форвард все равно выбрал команду Валерия Карпина. В презентации обыграли историю: «Кстати, в одном селе московского уезда, Тушино, гонорар больше предлагают», — сказал помощник. На что император ответил: «Ну сколько можно повторять… Разве может быть что-то лучше Петровского парка?».
«Зенит» ответил — литературной отсылкой. Петербуржцы в социальных сетях опубликовали фотографию, на которой тот же самый помощник императора читает пьесу Максима Горького «На дне». И подписали «Литература > математика».
Не только в медиа
Трансферная сага вокруг перехода Сергеева в «Динамо» — одна из самых обсуждаемых в российском футболе этим летом. Поэтому одними шутками в социальных сетях все не ограничилось.
По информации Карпова, председатель правления «Зенита» Медведев звонил форварду, чтобы убедить того перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Это возмутило члена совета директоров бело-голубых Сергея Степашина. «Странная история со звонками Сергееву. Он сам об этом сказал: “Зенит” хотел, чтобы Сергеев перешел в “Спартак”. Это не по-ленинградски, а я ленинградец. Надо не бояться “Динамо”, а играть в футбол», — заявил Степашин в интервью «РБ Спорт».
«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.