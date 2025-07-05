«Динамо» и «Зенит» зарубились в соцсетях из-за Сергеева. Москвичи шутят про столетие, петербуржцы — про дно

По информации Карпова, председатель правления «Зенита» Медведев звонил форварду, чтобы убедить того перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Это возмутило члена совета директоров бело-голубых Сергея Степашина. «Странная история со звонками Сергееву. Он сам об этом сказал: “Зенит” хотел, чтобы Сергеев перешел в “Спартак”. Это не по-ленинградски, а я ленинградец. Надо не бояться “Динамо”, а играть в футбол», — заявил Степашин в интервью «РБ Спорт».