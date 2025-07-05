Полиция не стала заводить дело после драки Смолова в «Кофемании»

Кроме того, полиция проводит проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства у одного из участников конфликта. Baza писала, что у Смолова вымогали 3 млн руб. за то, чтобы видео драки не попало в Интернет.