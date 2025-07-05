«Папа, задонать». Дзюба рассказал об увлечениях своих сыновей

«Сейчас для развития спорта сделали площадки потрясающие. В наше время были камни и булыжники. Сейчас время киберспорта. И это не есть плохо. Просто нужно умеренно. Ведь пока сам ребёнок не захочет и этот момент родители ему правильно не объяснят, заставлять его бесполезно. Нужно это принимать, но ограничивать, чтобы дети не жили в мире фэнтези.



У меня три сына. И каждый раз: “Папа, задонать, задонать, задонать 1200”. Я стараюсь их не критиковать полностью, но в моей семье мальчики всё равно обязаны чем-то заниматься. Не обязательно профессиональным спортом, но ходить плавать, единоборством, футболом, хоккеем. Ничего не делать и просто играть в игры у меня не пройдёт», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.