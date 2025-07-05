Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»: «Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес»

— Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все — мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес.