Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»: «Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес»

Сообщалось, что инцидент произошел в конце мая, а видео распространилось только сейчас, потому что футболиста шантажировали и требовали деньги, чтобы все осталось в тайне.
— Как узнали о драке Федора Смолова в «Кофемании»?
— Я буквально вчера встречался с Федором. Он мне подробно все рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом.
— Так.
— Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все — мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес.