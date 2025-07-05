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Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»: «Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем заявил, что чемпион России Федор Смолов не сдержал эмоций из-за оскорблений в свой адрес, когда ударил двух мужчин в «Кофемании».

Источник: РИА "Новости"

Сообщалось, что инцидент произошел в конце мая, а видео распространилось только сейчас, потому что футболиста шантажировали и требовали деньги, чтобы все осталось в тайне.

— Как узнали о драке Федора Смолова в «Кофемании»?

— Я буквально вчера встречался с Федором. Он мне подробно все рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом.

— Так.

— Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги. Понятно, что нужно было сдержаться и развернуться, но мы все — мужчины. К сожалению, бывают порывы, когда разум несовместим с хладнокровием, когда слышишь оскорбления в свой адрес.