Смолов выплатил 1 млн рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании»

Эи деньги Смолов перевел через нотариуса на счет в одном из банков. Эта сумма и сейчас доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста. Однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с пострадавшим.