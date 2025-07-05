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Смолов выплатил 1 млн рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов выплатил 1 млн рублей потерпевшему в конфликте, произошедшем в конце мая в «Кофемании», сообщает Sport Baza.

Источник: vk.com/fckrasnodar

Как пишет источник, Смолов передал извинения мужчине, получившему удар по лицу, и признал, что его поведение было неподобающим. 11 июня чемпион России выплатил компенсацию в 1 млн рублей для возмещения ущерба и примирения сторон.

Сообщается, что Смолов выразил готовность увеличить сумму компенсации потерпевшему в несколько раз. При этом идти на сделку с группой лиц-вымогателей, которые шантажировали футболиста публикацией видео с дракой, Смолов не стал.

Эи деньги Смолов перевел через нотариуса на счет в одном из банков. Эта сумма и сейчас доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста. Однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с пострадавшим.

Вскоре после попытки примирения группа лиц стала вымогать у спортсмена деньги и после отказа слила в сеть видео. Ранее стало известно, что полиция начала проверку по поводу вероятного вымогательства денег у Смолова.