Смолов выплатил 1 млн рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании»

Как пишет источник, Смолов передал извинения мужчине, получившему удар по лицу, и признал, что его поведение было неподобающим. 11 июня чемпион России выплатил компенсацию в 1 млн рублей для возмещения ущерба и примирения сторон.
Сообщается, что Смолов выразил готовность увеличить сумму компенсации потерпевшему в несколько раз. При этом идти на сделку с группой лиц-вымогателей, которые шантажировали футболиста публикацией видео с дракой, Смолов не стал.
Эи деньги Смолов перевел через нотариуса на счет в одном из банков. Эта сумма и сейчас доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста. Однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с пострадавшим.
Вскоре после попытки примирения группа лиц стала вымогать у спортсмена деньги и после отказа слила в сеть видео. Ранее стало известно, что полиция начала проверку по поводу вероятного вымогательства денег у Смолова.