Игрок «Спартака» Гарсия: короткий отпуск? Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь

— Действительно, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился, и я здесь работаю. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, всё в этом сезоне должно быть хорошо, — сказал Гарсия пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале «Спартака».