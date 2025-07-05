Смолов заплатил 1 миллион рублей потерпевшему в драке, пишут СМИ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболист Федор Смолов выплатил 1 миллион рублей бизнесмену, пострадавшему в драке с его участием, сообщает Sport Baza.
В субботу в соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Сам инцидент произошел утром 28 мая.
По данным источника, Смолов передал пострадавшему извинения и заплатил компенсацию в 1 миллион рублей «для возмещения ущерба и примирения сторон». Сообщается, что футболист перечислил средства через нотариуса на счет в одном из банков, но сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться.
Ранее в «Кофемании» на Большой Никитской произошла потасовка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака и впоследствии получили реальный срок.
Смолову 35 лет. В мае он стал чемпионом России в составе «Краснодара». Ранее он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», испанскую «Сельту».