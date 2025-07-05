Смолов заплатил 1 миллион рублей потерпевшему в драке, пишут СМИ

По данным источника, Смолов передал пострадавшему извинения и заплатил компенсацию в 1 миллион рублей «для возмещения ущерба и примирения сторон». Сообщается, что футболист перечислил средства через нотариуса на счет в одном из банков, но сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться.