«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая на поле академии «Краснодара» в формате «45+15+30+30», завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Мозес Кобнан (51-я, 89-я минуты), также отличились Виктор Са (1) и Джон Кордоба (23). У гостей мячи забили Тимур Сулейманов (45) и Егор Голенков (83).
В следующем матче «Краснодар» 12 июля в Казани сыграет с ЦСКА за Суперкубок России, а «Ростов» 8 июля проведет товарищескую встречу с махачкалинским «Динамо».
В другом субботнем товарищеском матче «Нижний Новгород» нанес разгромное поражение ивановскому «Текстильщику» — 3:0.