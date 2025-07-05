«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая на поле академии «Краснодара» в формате «45+15+30+30», завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Мозес Кобнан (51-я, 89-я минуты), также отличились Виктор Са (1) и Джон Кордоба (23). У гостей мячи забили Тимур Сулейманов (45) и Егор Голенков (83).