Футболист ЦСКА получил травму колена

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра получил травму внутренней боковой связки коленного сустава, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Игрок получил повреждение в матче товарищеского турнира «Братский кубок» против белградского ОФК (4:1). После игры спортсмену была проведена МРТ.
«По результатам обследования — передняя крестообразная связка цела, однако есть значительное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Лечение будет консервативным и продлится не менее полутора месяцев», — говорится в заявлении.
ЦСКА объявил о подписании контракта с Вильягрой 6 марта, однако игрок в прошлом сезоне не провел ни одного матча. Соглашение с 24-летним полузащитником рассчитано до конца декабря 2028 года и включает в себя опцию продления на один год. Футболист перешел в армейский клуб на правах свободного агента.
Вильягра выступал за аргентинский «Ривер Плейт» с февраля 2024 года и отметился одной результативной передачей в 36 матчах.