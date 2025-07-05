Футболист ЦСКА получил травму колена

ЦСКА объявил о подписании контракта с Вильягрой 6 марта, однако игрок в прошлом сезоне не провел ни одного матча. Соглашение с 24-летним полузащитником рассчитано до конца декабря 2028 года и включает в себя опцию продления на один год. Футболист перешел в армейский клуб на правах свободного агента.