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СМИ: Смолов подал заявление о вымогательстве 20 миллионов рублей

Карпов: Смолов подал заявление о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Футболист Федор Смолов подал в полицию заявление о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве, сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Информацию о подаче заявления источнику подтвердил сам игрок. Речь идет о ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 159 «Мошенничество» (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В субботу в соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Сам инцидент произошел утром 28 мая. В полной версии видеозаписи заметно, как Смолов после удара второго посетителя ушел в противоположную от эпизода сторону ресторана и принес извинения сидевшим там посетителям. После этого Смолов в компании друзей покинул заведение. Ранее СМИ сообщали, что от футболиста требовали деньги, чтобы видео не попало в интернет.

Полиция проводит проверку из-за конфликта. Эпизод произошел в том же заведении, где устроили драку в 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Смолову 35 лет. В мае он стал чемпионом России в составе «Краснодара». Он также выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», испанскую «Сельту».