СМИ: Смолов подал заявление о вымогательстве 20 миллионов рублей

В субботу в соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Сам инцидент произошел утром 28 мая. В полной версии видеозаписи заметно, как Смолов после удара второго посетителя ушел в противоположную от эпизода сторону ресторана и принес извинения сидевшим там посетителям. После этого Смолов в компании друзей покинул заведение. Ранее СМИ сообщали, что от футболиста требовали деньги, чтобы видео не попало в интернет.