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«Зенит» и «Динамо» втянули «Спартак» в историю с Сергеевым? Вокруг его трансфера — буря

Обвинения, ролик с подколами и ответка с обложкой произведения Максима Горького.

Источник: Чемпионат.com

Иван Сергеев доехал до «Динамо». Хоть и позже ожидаемого. Ведь по сути приоритеты были обозначены ещё в период июньских матчей сборной России. Тогда Валерий Карпин с позитивной точки зрения отмечал игру футболиста, а инсайдеры были более конкретны: нападающий, со слов того же Ивана Карпова, заявил руководству «Крыльев» о желании перейти в «Динамо». Тем более серьёзный интерес от бело-голубых уже был.

Однако не всё оказалось так просто. Весь месяц общественность жила в бесконечном информационном потоке, который сопровождал этот трансфер. Порой — очень агрессивном. А закончилось всё не менее ярко — «Динамо» презентовало ролик, где с упором на исторический контекст укололо участников истории. «Зенит» ответил. В стороне — только «Спартак». Но и это наверняка ненадолго.

Хронология гонки за Сергеевым: «Динамо» предложило меньше, а что «Спартак»?

Хотя изначально, как мы уже отмечали, в гонке были только динамовцы. По данным «Чемпионата», обсуждалась сумма в районе 300−350 млн рублей за переход. Слухи были и про «Зенит», однако в клубе их опров