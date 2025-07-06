«Зенит» и «Динамо» втянули «Спартак» в историю с Сергеевым? Вокруг его трансфера — буря

Иван Сергеев доехал до «Динамо». Хоть и позже ожидаемого. Ведь по сути приоритеты были обозначены ещё в период июньских матчей сборной России. Тогда Валерий Карпин с позитивной точки зрения отмечал игру футболиста, а инсайдеры были более конкретны: нападающий, со слов того же Ивана Карпова, заявил руководству «Крыльев» о желании перейти в «Динамо». Тем более серьёзный интерес от бело-голубых уже был.