«Фламенго» намерен подать в суд на Жерсона, ушедшего в «Зенит», пишут СМИ

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года после двух сезонов во французском «Марселе». Ранее полузащитник выступал за «красно-черных» с 2019 по 2021 год. С 2016 по 2019 год он играл за итальянские «Рому» и «Фиорентину». Его контракт был рассчитан до конца 2030 года. По данным Transfermarkt, Жерсон был самым дорогим футболистом «Фламенго» (25 млн евро).