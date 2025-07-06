«Фламенго» намерен подать в суд на Жерсона, ушедшего в «Зенит», пишут СМИ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» рассматривает возможность подачи иска против перешедшего в петербургский «Зенит» Жерсона, сообщает журналист Хулио Мигель Нету в соцсети Х.
В пятницу «Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит», отметив, что игрок подал заявление об одностороннем расторжении контракта и выплате компенсации за разрыв. «Зенит» внес сумму в 25 миллионов евро за разрыв договора.
По информации источника, «Фламенго» намерен обратиться в суд после официальной презентации Жерсона, которая намечена на 9 июля. Клуб планирует взыскать с полузащитника 40 миллионов реалов (около 6,26 млн евро) за расторжение контракта. Отмечается, что это противоречит пункту контракта об имиджевых правах.
Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года после двух сезонов во французском «Марселе». Ранее полузащитник выступал за «красно-черных» с 2019 по 2021 год. С 2016 по 2019 год он играл за итальянские «Рому» и «Фиорентину». Его контракт был рассчитан до конца 2030 года. По данным Transfermarkt, Жерсон был самым дорогим футболистом «Фламенго» (25 млн евро).