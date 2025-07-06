Так в РПЛ этим летом ещё не закупались. «Балтика» тотально обновляет состав

Также в Калининград переехал Даниил Уткин. Ранее он уходил в аренду только в «Ахмат». В 2021 году перебрался в Грозный из «Краснодара», а в 2024-м — из «Ростова». Права на футболиста принадлежат донскому клубу, и в предстоящем сезоне он также сыграет за «Балтику» на правах аренды. «Есть стереотип, что мы учим играть только в агрессивный футбол — с прессингом, с отбором, с длинными передачами. На самом деле это не так. Уткин — это мозг. У меня есть один такой в команде, сейчас их будет несколько. Можно думать о более интересном, более созидательном футболе», — сказал после Талалаев после перехода новичка.