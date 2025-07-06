Жена Смолова заявила, что футболист извинился после драки в ресторане

«Эта ситуация была ошибкой, которую Федор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством. В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно. Когда мы отказались платить, видео “слили” в интернет», — добавила она.