Жена Смолова заявила, что футболист извинился после драки в ресторане

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жена Федора Смолова Карина Истомина рассказала, что футболист принес извинения пострадавшим после драки и раскаялся, но столкнулся с вымогательством.
В субботу в соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Сам инцидент произошел утром 28 мая.
«Хочу прокомментировать ситуацию, которая произошла с моим мужем Федором Смоловым. Драки — абсолютно неприемлемы! И поверьте, мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться», — написала Истомина в своем Telegram-канале.
«Эта ситуация была ошибкой, которую Федор хотел исправить, но столкнулся с вымогательством. В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше, и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться. Когда мы говорили, что будем действовать в рамках закона, они начинали угрожать. Мне было очень страшно. Когда мы отказались платить, видео “слили” в интернет», — добавила она.