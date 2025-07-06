СМИ: «Спартак» отклонил предложение «Фейенорда» по трансферу Угальде

По информации источника, первое предложение «Фейенорда» в размере чуть менее 15 млн евро было отклонено «красно-белыми». Ожидается, что нидерландский клуб в ближайшее время направит новое улучшенное предложение. При этом «Фейенорд» оценивает переговоры как тяжелые. Отмечается, что за нападающим также следят клубы из Италии и Саудовской Аравии.