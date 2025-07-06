СМИ: «Спартак» отклонил предложение «Фейенорда» по трансферу Угальде

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Московский «Спартак» отклонил предложение нидерландского «Фейенорда» по трансферу футболиста Манфреда Угальде, сообщает Voetbalprimeur.
По информации источника, первое предложение «Фейенорда» в размере чуть менее 15 млн евро было отклонено «красно-белыми». Ожидается, что нидерландский клуб в ближайшее время направит новое улучшенное предложение. При этом «Фейенорд» оценивает переговоры как тяжелые. Отмечается, что за нападающим также следят клубы из Италии и Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне Угальде забил 18 мячей в 36 матчах различных турниров и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Угальде 23 года. Форвард перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.