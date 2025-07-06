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«Зенит» обыграл «Ленинградец» в товарищеском матче

Футболисты «Зенита» обыграли «Ленинградец» в матче на предсезонном сборе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил «Ленинградец» из Ленинградской области в товарищеском матче по ходу предсезонного тренировочного сбора.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых», у которых забили Александр Соболев (2-я минута) и Вадим Шилов (84). В составе клуба Второй лиги голом отметился Андрей Выскребенцев (78).

«Зенит» завершил прошлый сезон на втором месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Новый сезон команда начнет 20 июля домашним матчем против «Ростова».