Мусаев — о Кордобе: единственное, что хотелось бы улучшить, это реализация моментов

И плюс ещё все недооценивают, что он очень хитрый футболист в каком плане: как он забил гол «Зениту», когда Караваев скидывал, Джон обокрал и забил. Он также заработал пенальти в игре с «Локомотивом», также забил гол в ворота «Оренбурга». И все говорят, мол, типа ему повезло, но это не повезло, это вы плохо готовитесь к тому, что против вас играет Кордоба, который все эти моменты караулит и всегда работает. И в Новгороде он забил такой же гол, то есть это его стиль", — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.