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Мурад Мусаев оценил вклад Фёдора Смолова в чемпионство «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о роли экс-нападающего команды Фёдора Смолова в чемпионстве «быков» в минувшем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о роли экс-нападающего команды Фёдора Смолова в чемпионстве «быков» в минувшем сезоне. 35-летний футболист сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Нынешним летом игрок покинул «Краснодар».

«В раздевалке не было одного вожака, там целая группа людей проявляла свои лидерские качества. У Фёдора большой опыт, и, конечно, была большая мотивация стать чемпионом. Вопрос его игрового времени. Лично для меня Смолов — центральный нападающий, то есть он понимал, когда приходил, что может играть справа, “десятку”, слева или центрального нападающего. Там Джон [Кордоба], с ним тяжело конкурировать, но когда он выходил, было хорошо.

10-й номер — это Эдик Сперцян, остаются фланги. На флангах, по мне, Фёдору не очень комфортно, и поэтому у него время было, наверное, меньше, чем ожидалось. Но он внёс свой вклад, он забил несколько важных мячей, сыграл ряд хороших матчей, поэтому… Но разделять на то, что кто-то был одним вожаком в раздевалке, я не могу. Их была целая группа", — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.