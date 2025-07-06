Мурад Мусаев оценил вклад Фёдора Смолова в чемпионство «Краснодара»

10-й номер — это Эдик Сперцян, остаются фланги. На флангах, по мне, Фёдору не очень комфортно, и поэтому у него время было, наверное, меньше, чем ожидалось. Но он внёс свой вклад, он забил несколько важных мячей, сыграл ряд хороших матчей, поэтому… Но разделять на то, что кто-то был одним вожаком в раздевалке, я не могу. Их была целая группа", — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.