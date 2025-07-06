«В Армении нагнетают». Мусаев рассказал о ситуации вокруг ухода Сперцяна

Обычно «Краснодар» не отпускает, как с Матвеем было, то есть там с апреля велись переговоры, мы уже в апреле понимали, что он уйдёт. По Эду такого нет, но я думаю, что Эду пойдут навстречу за его заслуги, за то, как он себя вёл, то, что он сделал для клуба. Он его даже в конце трансферного окна отпустит. Думаю, мы будем готовы и пойдём на это. Но если это не получится, у него фантастическая карьера, пусть наслаждается ей. Думаю, впереди у него только всё самое интересное начинается, — сказал Мусаев на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.