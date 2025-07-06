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Агент Мухина сообщил, что ЦСКА ещё не принял решения о будущем игрока

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «ЦСКА» Максима Мухина, рассказал, останется ли его подопечный в столичном клубе.

Источник: Чемпионат.com

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника московского «ЦСКА» Максима Мухина, рассказал, останется ли его подопечный в столичном клубе. Представитель игрока заявляет, что всё решится в ближайшие дни.

«Пока руководство ЦСКА не приняло решение о будущем Максима Мухина. Возможно, травма Родриго Вильягры как-то на это повлияет. Но нужно ещё три-четыре дня для полного понимания ситуации», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл только один матч за ЦСКА, не записав на свой счёт результативных действий.