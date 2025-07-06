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Мусаев — о Сафонове: поздравляем друг друга с победами. Он мне передал майку Баркола

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, поддерживает ли он связь с экс-вратарём «быков» Матвеем Сафоновым, выступающим за «ПСЖ».

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, поддерживает ли он связь с экс-вратарём «быков» Матвеем Сафоновым, выступающим за «ПСЖ». Специалист сообщил, что российский голкипер передал ему майку нападающего парижского клуба Брэдли Баркола.

— А вы с Сафоновым на связи?

— Ну я не тот тренер, который каждый день будет звонить, писать, но поздравляем друг друга с победами. Он мне передал майку Баркола.

— Почему именно его? Он вам особенно нравится?

— Да, Баркола — топ. Очень лёгкий, пластичный, мягкий, может не только обыграть, но и отдать, и игру понимает. Поэтому мне он больше всех в начале сезона нравился, он тогда ещё много забивал, но потом появился Дуэ. И Хвича появился. Сейчас, кстати, говорят, что «Бавария» хочет Баркола забрать, что было бы интересно, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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