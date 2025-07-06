Мусаев — о Сафонове: поздравляем друг друга с победами. Он мне передал майку Баркола

— Да, Баркола — топ. Очень лёгкий, пластичный, мягкий, может не только обыграть, но и отдать, и игру понимает. Поэтому мне он больше всех в начале сезона нравился, он тогда ещё много забивал, но потом появился Дуэ. И Хвича появился. Сейчас, кстати, говорят, что «Бавария» хочет Баркола забрать, что было бы интересно, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.