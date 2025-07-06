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Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о работе с психологом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе с психологом.

Источник: Чемпионат.com

— А вы обращались когда-нибудь к помощи психолога в своей жизни?

— Да.

— Сколько раз?

— Год где-то ходил.

— Это прям была терапия, да?

— Ну мы же растём. Мужчины никому не рассказывают о том, о чём мы переживаем, или о каких-то моментах с детства. И я нашёл хорошего психолога. Она больше меня слушала. В Краснодаре. Я мог так выговориться. И раньше как-то мы стеснялись об этом говорить. Но на самом деле здесь нет ничего такого. И это было хорошее время. Год прошёл — я как-то уже понял, что мне это не нужно. Это было лет 10 назад, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.