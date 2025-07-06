Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о работе с психологом

— Ну мы же растём. Мужчины никому не рассказывают о том, о чём мы переживаем, или о каких-то моментах с детства. И я нашёл хорошего психолога. Она больше меня слушала. В Краснодаре. Я мог так выговориться. И раньше как-то мы стеснялись об этом говорить. Но на самом деле здесь нет ничего такого. И это было хорошее время. Год прошёл — я как-то уже понял, что мне это не нужно. Это было лет 10 назад, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.