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«Спартак» отыграл два мяча за две минуты! Связка молодых красиво забила «Крыльям». Видео

Дмитриев передал «привет» бывшей команде, а Гарсия протолкнул мяч ценой повреждения.

Источник: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Спартак» против «Крыльев Советов» — неплохая афиша для товарищеского матча за пару недель до старта нового сезона РПЛ. И соперники порадовали результативным футболом.

Деян Станкович выпустил в стартовом составе новичка — нападающего Антона Заболотного. В центре обороны с первых минут играли Срджан Бабич и Руслан Литвинов, а Рикарду Мангаш бегал, по сути, на месте правого нападающего. Эсекьель Барко, которого слухи отправляют в Бразилию, появился в стартовом составе, а Ливай Гарсия остался в запасе.

У «Крыльев» с первых минут вышли Сергей Божин, Алексей Сутормин и Константин Марадишвили. Все они в прошлом сезоне выступали в составе других клубов. В нападении появился 19-летний Владимир Игнатенко. Именно он должен был открывать счёт, но из хорошей позиции удивительным образом пробил мимо створа. Станковичу и его штабу будет что разобрать после матча.

«Спартак» подвела неточность в завершающей стадии. Мангаш был абсолютно один на дальней штанге, но Сантьяго Солари то ли бил в дальнюю девятку, то ли выполнил максимально корявый пас. Неудивительно, что Рикарду «напихал» аргентинцу. Правда, и тот огрызнулся.

Через несколько минут Солари «отмазался». Классно забросил на высоченного Заболотного, а тот головой подрезал мяч в дальний угол — Песьяков справился. Следом пробил Даниил Хлусевич — попал в створ, но получилось так себе. «Спартак» владел преимуществом, «Крылья» рассчитывали на контратаки. Но на перерыв ушли без голов.

В перерыве красно-белые выпустили на поле Гарсию и Никиту Массалыгу, а «Крылья» — Ивана Лепского, Вадима Ракова и Владимира Хубулова. Станкович раздавал автографы болельщикам — по такой картине сразу понимаешь, какой статус у матча. На старте второй половины гостей выручила штанга — именно туда подправил мяч Хлусевич.

Дальше — неприятное столкновение Бабича и Литвинова. Сербу замотали голову, а вот Руслана поменяли. С таким страшно заплывшим глазом играть, конечно, нельзя. Литвинова отправили в раздевалку, а поменял его 20-летний Егор Гузиев.

61-я минута — время красивой комбинации «Крыльев Советов». Волжане прекрасно всё расчертили, но Игнатенко из убойной позиции не попал в створ. Сергеев, наверное, такое бы реализовал, а Владимир попал по мячу голеностопом.

Самарский клуб не может — московский поможет. Наиль Умяров головой срезал мяч под перекладину собственных ворот после стандарта — Александр Максименко был бессилен. Сразу после этого Станкович убрал всех, кто начинал матч в основе.

Красно-белые ответили неплохим взаимодействием Гарсии и Хесуса Медины, но парагваец запустил мяч мимо цели. У «Крыльев» получилось намного лучше — Раков через рикошет от защитника вонзил мяч в дальнюю девятку. Удивительный гол!

Почти сразу Игорь Дмитриев передал «привет» бывшей команде. Классный заброс от Массалыги, удар в касание с рикошетом от перекладины. Вышедший на замену вратарь Евгений Фролов не среагировал.

Через пару минут красно-белые отыгрались. Ливай Гарсия опередил Фролова и головой переправил мяч в пустые ворота. Правда, нападающий сборной Тринидада и Тобаго забил ценой повреждения — столкновение с голкипером получилось болезненным. Впрочем, Ливай вернулся на поле.

В концовке самарская команда могла забить третий, но Илья Помазун спас красно-белых, когда бил Иван Бобёр. На 90-й минуте хромающий Гарсия всё-таки попросил замену — красно-белые провели вынужденную перестановку. Ждём новостей по состоянию здоровья игрока. Встреча завершилась результативной ничьей, и тренерам наверняка есть что разобрать.

Кирилл Закатченко