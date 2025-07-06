«Спартак» отыграл два мяча за две минуты! Связка молодых красиво забила «Крыльям». Видео

У «Крыльев» с первых минут вышли Сергей Божин, Алексей Сутормин и Константин Марадишвили. Все они в прошлом сезоне выступали в составе других клубов. В нападении появился 19-летний Владимир Игнатенко. Именно он должен был открывать счёт, но из хорошей позиции удивительным образом пробил мимо створа. Станковичу и его штабу будет что разобрать после матча.