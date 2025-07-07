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Семак назвал самого перспективного юного игрока «Зенита»: «Будем часто привлекать. Дай бог, чтобы и дальше радовал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеских матчей с «Ленинградцем» (2:1) и «Балтикой» (1:2) в воскресенье высказался о юниорах команды.

Источник: fc-zenit.ru

— Команда сыграла два матча, в обоих участвовал Вадим Шилов. Также в первом матче выходил Даниил Кондаков. Как вам вообще эти ребята?

— Ребята хорошие. Думаю, Шилова будем часто привлекать через товарищеские матчи и потом в официальных. Он демонстрирует очень хороший уровень игры. И в составе молодежной команды играл против нас. Это тот игрок, на которого мы возлагаем надежды. Дай Бог, чтобы и дальше он продолжал нас радовать своей игрой.

Даниил тоже приятное впечатление оставляет, и, думаю, что он один из тех игроков, у которых хорошее будущее. Так получилось, что он не так много сыграл. Думаю, будут еще матчи, где он еще сможет себя проявить. Очень хорошая и светлая голова, хорошие передачи. Будем привлекать к матчам, к тренировкам с основным составом, — приводятся слова Семака на сайте клуба.

17-летний вингер Шилов в 13 матчах МФЛ в 2025 году забил 14 голов и сделал 6 ассистов.