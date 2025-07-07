Семак назвал самого перспективного юного игрока «Зенита»: «Будем часто привлекать. Дай бог, чтобы и дальше радовал»

— Команда сыграла два матча, в обоих участвовал Вадим Шилов. Также в первом матче выходил Даниил Кондаков. Как вам вообще эти ребята?
— Ребята хорошие. Думаю, Шилова будем часто привлекать через товарищеские матчи и потом в официальных. Он демонстрирует очень хороший уровень игры. И в составе молодежной команды играл против нас. Это тот игрок, на которого мы возлагаем надежды. Дай Бог, чтобы и дальше он продолжал нас радовать своей игрой.
Даниил тоже приятное впечатление оставляет, и, думаю, что он один из тех игроков, у которых хорошее будущее. Так получилось, что он не так много сыграл. Думаю, будут еще матчи, где он еще сможет себя проявить. Очень хорошая и светлая голова, хорошие передачи. Будем привлекать к матчам, к тренировкам с основным составом, — приводятся слова Семака на сайте клуба.
17-летний вингер Шилов в 13 матчах МФЛ в 2025 году забил 14 голов и сделал 6 ассистов.