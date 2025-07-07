«Есть и плохие моменты». Антон Заболотный — о дебюте за «Спартак»

— Нет‑нет, всё постепенно. Не нужно скидываться на игру верхом, всё правильно команда делает, но мы чуть‑чуть должны быть острее. Я думаю, у нас ещё до 1-го тура время есть, поэтому все требования тренера реализуем. Я уверен, что будем конструктивнее в атаке, — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».