«Кто‑то должен думать о российском футболе». Талалаев — о расписании «Балтики»

«Тот месяц, который нам предстоит… Мало того, что будет семь игр в чемпионате, из которых всего две — домашних, так у нас ещё в Кубке есть игры. Честно, наверное, стоит немножко думать о футболистах, командах и направлять в правильное русло. У нас получается за 28 дней семь игр, из которых пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».