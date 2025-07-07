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«Кто‑то должен думать о российском футболе». Талалаев — о расписании «Балтики»

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев выразил недовольство по поводу расписания матчей команды на старте сезона.

Источник: Чемпионат.com

В первых семи турах РПЛ «Балтика» пять раз сыграет на выезде.

«Тот месяц, который нам предстоит… Мало того, что будет семь игр в чемпионате, из которых всего две — домашних, так у нас ещё в Кубке есть игры. Честно, наверное, стоит немножко думать о футболистах, командах и направлять в правильное русло. У нас получается за 28 дней семь игр, из которых пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025, заняв первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков после 34 матчей.