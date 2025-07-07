Лучший бомбардир РПЛ настроен покинуть «Спартак». Но потеря Угальде не станет критичной

«В России Манфред поднял свой уровень и смог его удержать, — говорил Морсинг. — Ни для кого не секрет, что он хочет совершить скачок в своей карьере, но важно сделать правильный шаг. До ЧМ остался год, и главное — если предложение поступит, чтобы у него было игровое время. Мы не сделаем шаг в сторону большого клуба просто ради имени. Нужно правильно выбрать следующий этап, а не переходить в топ-команду только из-за её названия, чтобы потом не играть. Когда ты лучший бомбардир уважаемой лиги, это привлекает внимание. Мы продолжим выслушивать предложения и действовать спокойно. У Манфреда есть контракт».