У «Зенита» снова большой переизбыток игроков. А ведь готовится ещё несколько трансферов!

Вообще-то, у «Реала» идея «Зиданов и Павонов» не сработала так, как хотел Перес, но ведь «Зениту» не за победу в Лиге чемпионов и не в Примере с «Барсой» бороться. Разве стала бы слабее команда, если бы на месте, например, Ильзата Ахметова находился Данила Козлов? И на месте Сергея Волкова — Илья Вахания? Если бы в квартете центральных защитников был не Нуралы Алип, а, допустим, Саба Сазонов? И с Евгением Латышонком конкурировал бы не Денис Адамов, а Москвичёв… И этот список нетрудно продолжить. В некоторых случаях клубу и Семаку не хватает терпения и доверия по отношению к выпускникам зенитовской академии. В результате сине-бело-голубые тратят деньги на ненужные по большому счёту трансферы. Усредняют качество состава игроками, чьи места готовы по своему уровню занимать «бесплатные» воспитанники «Зенита».