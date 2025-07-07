«“Спартаку” подошел бы Сергеев, а не Комличенко. Но взяли Заболотного…» Мнение Корнеева

25 миллионов за Жерсона? Ну его же не из АЕК взяли
— Давайте начнем с «Зенита». Неподписание Даку — серьезная трансферная неудача?
— Здесь немного запутанная история. Нужно четко понимать, из-за чего на самом деле сорвалась сделка. Но по спортивным показателям, своим качествам Даку сильнее всех нападающих «Зенита». С этой точки зрения питерцы могут жалеть о том, что не подписали такого форварда.
— А так ли он нужен был питерцам?
— Видно, не так уж сильно, раз отпустили ситуацию. Я бы не раздумывал!
— Ваш прогноз: «выстрелит» ли в новом сезоне Соболев? Сколько забьет?
— Соболев выглядит с каждым разом увереннее и лучше. Чем быстрее он избавится от давления, справится с прессингом, тем больше станет создавать и забивать.
— По словам Александра Медведева, «Зенит» закрывает сделку по Жерсону из «Фламенго». Реальное усиление?
— Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с «Баварией» на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.
— По функционалу — это второй Вендел или Клаудиньо?
— Скорее Вендел.
— 25 миллионов за него не многовато?
— Это вообще-то ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК…
— Что скажете о молодом аргентинском защитнике Веге? Новый Дуглас Сантос?
— По нему есть много вопросов. Сейчас он весьма далек от уровня Дугласа. Вместе с тем Вега — молодой игрок, который еще должен прогрессировать. И все же: пока Сантос в форме, у аргентинца нет шансов заиграть в основе «Зенита».
Заболотный никому не нужен был из топов. Кроме «Спартака»
— Главный трансфер ЦСКА — тренер Челестини. Логичен ли выбор армейцев? Насколько сильный тренер?
— Не очень хорошо знаком с его профессиональными качествами. Так что только время покажет. Но со стороны он кажется серьезным специалистом.
— Почему армейцы решили не продлевать контракт с Пьяничем?
— Все очевидно. Пьянич — креатура Николича. Для решения задач при новом тренере ему не хватает функционала.
— Наверное, самый удивительный пока трансфер этого лета — Заболотный в «Спартаке». В чем логика?
— Знаете, такое впечатление, что кто-то позвонил Кахигао, который отдыхал на Мальдивах, и сказал, что трансферы уже давно можно делать! «Спартак» везде опаздывает. И у меня, наверное, впервые сложилось ощущение, что в этот клуб игроки не хотят идти, учитывая полный бардак в спортивном департаменте.
Понимаете, «Спартак» умудряется покупать задорого и очень дешево продавать. А бывает, и вовсе отпускает футболистов бесплатно. Просто браво!
Заболотный никому не был нужен из топовых клубов! Кроме «Спартака»…
— С чем связываете спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне?
— Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и десяти мячей не забьет.
Сергеев точно усилит Динамо
— Валерий Карпин возглавил «Динамо». Поняли ли вы выбор бело-голубых?
— Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, — сборная. А это означает его уход из клуба в любой момент. Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?!
— С Иваном Сергеевым «Динамо» угадало? Не придется ли «Зениту» опять кусать локти?
— Вот здесь у меня нет никаких сомнений. Этот нападающий усилит «Динамо»! Он может играть и в паре с Тюкавиным, когда тот поправится, и один на острие.
— Наконец, «Локомотив». Комличенко — трансферная победа «Локо» над «Спартаком»?
— А кто, позвольте спросить, в «Спартаке» боролся за Комличенко? Говорят, что с футболистом разговаривал Станкович. Это всё? Вписался бы Комличенко в игру «Спартака»? Считаю, красно-белым намного больше подходит Сергеев.
— По-вашему, Комличенко не усилил бы красно-белых?
— Нет, не усилил бы.
— Чего ждете от Бакаева в «Локо»?
— Думаю, будет чаще играть. Жду от него большего креатива. Надеюсь, Бакаев сможет выиграть конкуренцию за место в составе. Мне кажется, он к этому уже готов.
— Останься он в свое время в «Спартаке» и если бы не переходил в «Зенит», был бы звездой нашего чемпионата?
— Не уверен, что стал бы звездой. Не помню, чтобы провел на максимальном уровне хотя бы сезон. Бакаев всегда был игроком ротации.