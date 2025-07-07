«“Спартаку” подошел бы Сергеев, а не Комличенко. Но взяли Заболотного…» Мнение Корнеева

— Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, — сборная. А это означает его уход из клуба в любой момент. Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?!