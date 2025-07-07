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В КДК РФС заявили, что не получали документов для рассмотрения дела Писарского

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не получал документов для рассмотрения дела о ставках нападающего Владимира Писарского, который ранее был дисквалифицирован.

Источник: Sport24

«За косвенное участие в азартных играх и ставках Писарский уже был наказан. Что касается вопроса о возможном манипулировании результатом матча, то в КДК РФС соответствующих документов не поступало, у нас нет материалов для рассмотрения такого дела», — сказал Григорьянц ТАСС.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день матча с «Пари НН» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами, в которых участвовали упомянутые команды. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в Российскую премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.