В КДК РФС заявили, что не получали документов для рассмотрения дела Писарского

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день матча с «Пари НН» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами, в которых участвовали упомянутые команды. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в Российскую премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.