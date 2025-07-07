Бителло высказался о возможном уходе Карраскаля из «Динамо»

«Мы знаем, что Хорхе — великолепный игрок, который много помогал нам и продолжает приносить пользу. Что касается его будущего, это решение его и руководства клуба. Мы надеемся, что Карраскаль останется. Он точно сможет помочь “Динамо” в новом сезоне.



Мы с Хорхе не говорили об этом. Когда у меня была такая ситуация, это было моё решение. Сейчас он вместе с руководством клуба должен определиться с тем, что будет. Но каждый игрок должен стремиться к тому, чего он хочет», — приводит слова Бителло «РИА Новости Спорт».