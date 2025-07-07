Смолов прокомментировал слухи о том, что он покинул Россию после драки в кафе

«Я уезжал ненадолго из страны, но это была давно запланированная поездка на семейный отдых. Всё было по согласованию с участковым — мои адвокаты поставили его в курс дела, и он согласился пообщаться со мной по возвращении.



Мы вернулись 9 июня, и с тех пор я не покидал пределы страны. Было много рабочих съёмок. В субботу я лично ездил в отделение МВД. Всё время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.