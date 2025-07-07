Фёдор Смолов объяснил, почему не стал отмалчиваться по поводу скандала с дракой

«Почему опубликовал видео с пояснениями спустя несколько дней после инцидента? Готов был сделать это сразу, но шла работа над подачей заявления в полицию. Решил сначала подать заявление, а потом высказаться, чтобы не быть голословным. При этом я с самого начала действовал в рамках правового поля, дал необходимые объяснения и старался возместить возможный ущерб», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.