Смолов ответил на слухи, что он заплатил миллион рублей человеку, которого побил в кафе

«Я изначально пытался установить контакт с пострадавшим и возместить возможный ущерб. Использовал процедуру, разрешённую законодательством РФ: через депозит нотариуса без каких-либо условий направил пострадавшему определённую сумму, чтобы компенсировать моральный вред и возможный вред здоровью. При необходимости готов был обсуждать увеличение компенсации — но только в рамках закона. Что касается вымогателей, то там шла речь о суммах многократно больших. И никаких выплат я им не делал и не собирался», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.