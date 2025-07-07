«Ориентируюсь на Златана». Новая цель «Зенита» разрывал Кубок Либертадорес и ездил на ЧМ

В сезоне-2024 бомбардир «Фламенго» набрал 11+5 в 21 матче чемпионата Бразилии и 5+2 — в шести играх Кубка Либертадорес. Всего же забил 30 голов во всех турнирах за год. В общем, до разрыва крестообразной связки был, что называется, в огне. А в 2025-м после длительного восстановления и возвращения на поле Педро оформил два дубля и дважды ассистировал в восьми встречах бразильской Серии А (три раза вышел в основе, пять — на замену). А вот в пяти играх Кубка Либертадорес и трёх на клубном чемпионате мира не отличился. Правда, и там попадал в стартовый состав через раз. Например, на КЧМ-2025 появлялся с первых минут с «Эсперансом» и «Лос-Анджелесом», тогда как с «Челси» Абреу подняли со скамейки в самой концовке, а в ⅛ финала с «Баварией» и вовсе оставили в запасе до финального свистка. В общем, кажется, он ещё только на пути к возвращению лучшей формы.