«Сочи» арендовал Зиньковского у «Спартака»

С февраля 2025-го Зиньковский играл за самарский клуб на правах арендного соглашения, откуда вернулся в расположение «красно-белых» в июне. Всего в минувшем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах. Также на его счету три игры за сборную России.