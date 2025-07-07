«Сочи» арендовал Зиньковского у «Спартака»

Соглашение по аренде 29-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2025/26. Он будет выступать в команде под седьмым номером.
Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Всего за «красно-белых» он провел 87 игр, в которых забил семь мячей и отдал 11 передач.
С февраля 2025-го Зиньковский играл за самарский клуб на правах арендного соглашения, откуда вернулся в расположение «красно-белых» в июне. Всего в минувшем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах. Также на его счету три игры за сборную России.