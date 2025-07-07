Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

«Сочи» арендовал Зиньковского у «Спартака»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. «Сочи» арендовали полузащитника Антона Зиньковского у московского «Спартака», сообщается в Telegram-канале столичного футбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение по аренде 29-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2025/26. Он будет выступать в команде под седьмым номером.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Всего за «красно-белых» он провел 87 игр, в которых забил семь мячей и отдал 11 передач.

С февраля 2025-го Зиньковский играл за самарский клуб на правах арендного соглашения, откуда вернулся в расположение «красно-белых» в июне. Всего в минувшем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах. Также на его счету три игры за сборную России.