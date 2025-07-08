Малком не нужен «Зениту». Этот трансфер ничего не даст

Малком же за время, проведённое в Саудовской Аравии, явно не прибавил с футбольной точки зрения. Просто из-за общего уровня лиги, в которой оказался. Так что далеко не факт, что он сразу влетит в стартовый состав и будет делать разницу. Кто-то может сказать, что в Саудовской Аравии он играл и «десятку», и слева, так что проблем с интеграцией не возникнет. Но всё ещё не забываем об уровне сопротивления в лиге. Там Малком был бы хорош везде.